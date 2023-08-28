Посреди Днепра заметили плавучий остров: что это такое

Остров, дрейфующий на поверхности реки заметили отдыхающие. Судя по фото, это произошло вблизи Центрального моста.
Издалека это действительно похоже на кусок суши, дрейфующий по реке, однако, скорее всего, это водоросли, собравшиеся в одном месте и образовавшие зеленый остров.
Днепряне публикуют фото-доказательства.
Заметим, что во время летней жары на Днепре растут водоросли, загромождающие реку. Часто они отрываются от дна и собираются в отдельные острова, дрейфующие на поверхности воды.
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