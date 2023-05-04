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Последними словами были «Слава Украине»: история бойца из полка «Днепр-1», погибшего, освобождая Донбасс

Сегодня 17:19
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В полиции рассказали о бойце из полка "Днепр-1", погибшем во время контрнаступления в Донецкой области.

Новости Днепра про Последними словами были

Николай Дзидза – боец патрульной полиции особого назначения «Днепр-1». Правоохранитель погиб в сентябре прошлого года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Ямполь Донецкой области. Николай вместе с собратьями участвовали в контрнаступлении, но попали в засаду противника. Воин до последнего отстреливался от россиян, ликвидировав большое количество врага. Тем самым он помог друзьям, которые успешно отбили город. К сожалению, Николай Дзидза погиб. Ему было 34 года.

Как рассказали в ГУНП в Днепропетровской области, Николай родом из поселка Чернелица Ивано-Франковской области. В 2014 году, когда Россия впервые напала на территорию Украины, боец стал на защиту страны, имея за плечами опыт службы водителем и стрелком ВСУ.

Новости Днепра про Последними словами были

Вернувшись со службы, Николай некоторое время служил в подразделении ГСЧС, а в мае 2022 года присоединился к полку патрульной службы полиции «Днепр-1».

По словам собратьев, у Николая был позывной «Норка». Вместе с воинами полка «Сафари», он освобождал Донбасс.

29 сентября к нам пришел приказ выбить врага из города Ямполь Донецкой области. Но в городе наше подразделение попало в засаду. Мы открыли огонь по врагу, а ответные россияне начали «крыть» нас. Николай начал отстреливаться, чем сохранил много жизней своих собратьев. Благодаря ему мы смогли выполнить задание до конца и отразить город, – рассказал собрат Николая, Виталий.

Бойцы вспоминают, что Николай целил во вражеского гранатометчика, который расстреливал колонну. В какой-то момент они услышали как кто-то кричал «Слава Украине»

А уже потом поняли, что это были его последние слова – в него попали несколько вражеских пуль, – рассказали военные.

Новости Днепра про Последними словами были

У Николая остались жена, дочь и сын. Друзья «Норки» обещают заботиться о семье своего побратима, а в родном селе его провожали на коленях.

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