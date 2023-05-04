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Останніми словами були “Слава Україні”: історія бійця з полку “Дніпро-1”, який загинув, звільняючи Донеччину

Сьогодні 17:19
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У поліції розповіли про бійця з полку "Дніпро-1", який загинув під час контрнаступу на Донеччині.

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Микола Дзидза – боєць патрульної поліції особливого призначення “Дніпро-1”. Правоохоронець загинув у вересні минулого року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ямпіль, Донецької області. Микола разом з побратимами брали участь в контрнаступі, але потрапили в засідку противника. Воїн до останнього відстрілювався від росіян, ліквідувавши велику кількість ворога. Тим самим, він допоміг друзям, які успішно відбили місто. На жаль, Микола Дзидза загинув. Йому було 34 роки.

Як розповіли в ГУНП в Дніпропетровській області, Микола родом з селища Чернелиця, що на Івано-Франківщині. У 2014, коли Росія вперше напала на територію України, боєць став на захист країни, маючи за плечима досвід служби водієм та стрільцем ЗСУ. 

Новости Днепра про Останніми словами були

Повернувшись зі служби, Микола деякий час служив у підрозділі ДСНС, а в травні 2022 долучився до полку патрульної служби поліції “Дніпро-1”. 

За словами побратимів, Микола мав позивний “Норка”. Разом з воїнами полку “Сафарі”, він звільняв Донеччину. 

29 вересня до нас надійшов наказ вибити ворога з міста Ямпіль Донецької області. Але у місті наш підрозділ попав у засідку. Ми відкрили вогонь по ворогу, а у відповідь росіяни почали “крити” нас. Микола почав відстрілюватися, чим зберіг багато життів своїх побратимів. Завдяки йому ми змогли виконати завдання до кінця та відбити місто, – розповів побратим Миколи, Віталій. 

Бійці згадують, що Микола цілив у ворожого гранатометника, який розстрілював їхню колону. У якийсь момент вони почули вигук Слава Україні.

А вже згодом зрозуміли, що це були його останні слова – в нього потрапили декілька ворожих куль, – розповіли військові. 

Новости Днепра про Останніми словами були

У Миколи залишилися дружина, донька та син. Друзі “Норки” обіцяють піклуватися про родину свого побратима, а у рідному селі його проводжали на колінах.

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