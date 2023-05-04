Останніми словами були “Слава Україні”: історія бійця з полку “Дніпро-1”, який загинув, звільняючи Донеччину

У поліції розповіли про бійця з полку "Дніпро-1", який загинув під час контрнаступу на Донеччині.

Микола Дзидза – боєць патрульної поліції особливого призначення “Дніпро-1”. Правоохоронець загинув у вересні минулого року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ямпіль, Донецької області. Микола разом з побратимами брали участь в контрнаступі, але потрапили в засідку противника. Воїн до останнього відстрілювався від росіян, ліквідувавши велику кількість ворога. Тим самим, він допоміг друзям, які успішно відбили місто. На жаль, Микола Дзидза загинув. Йому було 34 роки.

Як розповіли в ГУНП в Дніпропетровській області, Микола родом з селища Чернелиця, що на Івано-Франківщині. У 2014, коли Росія вперше напала на територію України, боєць став на захист країни, маючи за плечима досвід служби водієм та стрільцем ЗСУ.

Повернувшись зі служби, Микола деякий час служив у підрозділі ДСНС, а в травні 2022 долучився до полку патрульної служби поліції “Дніпро-1”.

За словами побратимів, Микола мав позивний “Норка”. Разом з воїнами полку “Сафарі”, він звільняв Донеччину.