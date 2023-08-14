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  • Последний шанс сделать запасы: тысячи людей в Днепре и области будут без воды с 15 августа

Последний шанс сделать запасы: тысячи людей в Днепре и области будут без воды с 15 августа

Сегодня 17:39
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Левобережье Днепра, Новомосковск и ряд поселков останутся без воды на сутки.

Новости Днепра про Последний шанс сделать запасы: тысячи людей в Днепре и области будут без воды с 15 августа

Об этом сообщили в горсовете Днепра.

Так, жители Днепра, Новомосковска и трех поселков — Слобожанское, Степное и Чумаки останутся без воды в сутки. Причина – проведение второго этапа аварийно-восстановительных работ на водопроводах диаметром 600 мм.

Так что 15 августа, с 01:00 будет приостановлено водоснабжение:

  • Индустриальному району – на ул. Донецкое Шоссе, ул. Калиновая, просп. Слобожанский, ул. Василия Сухомлинского, ж/м Самаровка и прилегающие к ним;
  • городу Новомосковску;
  • с. Слобожанское;
  • с. Степное;
  • пос. Чумаки

Воду должны вернуть в 23 часов 15 августа, однако нормальное водоснабжение возобновится только в 12 часов дня 16 августа.

До часу ночи еще много времени, поэтому делайте запасы.

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