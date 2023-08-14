Последний шанс сделать запасы: тысячи людей в Днепре и области будут без воды с 15 августа

Об этом сообщили в горсовете Днепра.
Так, жители Днепра, Новомосковска и трех поселков — Слобожанское, Степное и Чумаки останутся без воды в сутки. Причина – проведение второго этапа аварийно-восстановительных работ на водопроводах диаметром 600 мм.
Так что 15 августа, с 01:00 будет приостановлено водоснабжение:
Воду должны вернуть в 23 часов 15 августа, однако нормальное водоснабжение возобновится только в 12 часов дня 16 августа.
До часу ночи еще много времени, поэтому делайте запасы.
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