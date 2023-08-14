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  • Останній шанс зробити запаси: тисячам людей в Дніпрі та області відключать воду з 15 серпня

Останній шанс зробити запаси: тисячам людей в Дніпрі та області відключать воду з 15 серпня

Сьогодні 17:39
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Лівобережжя Дніпра, Новомосковськ та низка селищ залишаться без води на добу.

Новости Днепра про Останній шанс зробити запаси: тисячам людей в Дніпрі та області відключать воду з 15 серпня

Про це повідомили у міськраді Дніпра. 

Так, мешканці Дніпра, Новомосковська та трьох селищ – Слобожанське, Степове та Чумаки, залишаться без води на добу. Причина – проведення другого етапу аварійно-відновлювальних робіт на водопроводах діаметром 600 мм.

Тож 15 серпня, з 01:00 буде призупинено водопостачання:

  • Індустріальному району – на вул. Донецьке Шосе, вул. Калинова, просп. Слобожанський, вул. Василя Сухомлинського, ж/м Самарівка та прилеглі до них;
  • місту Новомосковську;
  • с. Слобожанське;
  • с. Степове;
  • сел. Чумаки

Воду мають повернути о 23 годині 15 серпня, проте нормальне водостачання відновиться вже о 12 годині дня 16 серпня. 

До першої ночі ще багато часу, тож робіть запаси. 

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Новости Днепра про Останній шанс зробити запаси: тисячам людей в Дніпрі та області відключать воду з 15 серпняУкраїнська Новости Днепра про Останній шанс зробити запаси: тисячам людей в Дніпрі та області відключать воду з 15 серпняРусский

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