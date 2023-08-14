Останній шанс зробити запаси: тисячам людей в Дніпрі та області відключать воду з 15 серпня

Про це повідомили у міськраді Дніпра.
Так, мешканці Дніпра, Новомосковська та трьох селищ – Слобожанське, Степове та Чумаки, залишаться без води на добу. Причина – проведення другого етапу аварійно-відновлювальних робіт на водопроводах діаметром 600 мм.
Тож 15 серпня, з 01:00 буде призупинено водопостачання:
Воду мають повернути о 23 годині 15 серпня, проте нормальне водостачання відновиться вже о 12 годині дня 16 серпня.
До першої ночі ще багато часу, тож робіть запаси.
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