Останній шанс зробити запаси: тисячам людей в Дніпрі та області відключать воду з 15 серпня

Лівобережжя Дніпра, Новомосковськ та низка селищ залишаться без води на добу.

Про це повідомили у міськраді Дніпра.

Так, мешканці Дніпра, Новомосковська та трьох селищ – Слобожанське, Степове та Чумаки, залишаться без води на добу. Причина – проведення другого етапу аварійно-відновлювальних робіт на водопроводах діаметром 600 мм.

Тож 15 серпня, з 01:00 буде призупинено водопостачання:

Індустріальному району – на вул. Донецьке Шосе, вул. Калинова, просп. Слобожанський, вул. Василя Сухомлинського, ж/м Самарівка та прилеглі до них;

місту Новомосковську;

с. Слобожанське;

с. Степове;

сел. Чумаки

Воду мають повернути о 23 годині 15 серпня, проте нормальне водостачання відновиться вже о 12 годині дня 16 серпня.

До першої ночі ще багато часу, тож робіть запаси.

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