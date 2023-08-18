Последний Червоногвардеец: в Днепре декоммунизировали здание Дома искусств

В Днепре с фасада Дома культуры по улице Философской сняли Красногвардейца.

На фасаде здания Днепровского Дома искусств демонтировали надпись «Кинотеатр «Красногвардеец». Таким образом, в городе продолжают убирать надписи, связанные с советщиной.

Здание называют последним кинотеатром «советского» формата в Днепре.

Сооружение было построено в 1950-х. Это должен быть храм культуры, так что здание возводили в стиле сталинского ампира, но с нотками античности. Посетителей встречали коренастые белые колонны.

Впоследствии здесь открыли седьмой по счету кинотеатр в городе.

В течение десятилетий это был один из самых популярных кинотеатров в Днепре. Начиная с 90-х «Красногвардеец» приходил в упадок, а в 2011 здесь создали многофункциональный культурный центр Дом искусств.

Теперь здесь показывают не только кино, но и устраивают выставки, концерты и другие культурные мероприятия.

Что было до декоммунизации:

Как сейчас:

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