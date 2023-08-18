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  • Останній Червоногвардієць: у Дніпрі декомунізували будівлю Будинку мистецтв

Останній Червоногвардієць: у Дніпрі декомунізували будівлю Будинку мистецтв

Сьогодні 17:44
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У Дніпрі з фасаду Будинку культури на вулиці Філософській зняли Червоногвардійця.

Новости Днепра про Останній Червоногвардієць: у Дніпрі декомунізували будівлю Будинку мистецтв

На фасаді будівлі Дніпровського Будинку мистецтв демонтували напис «Кінотеатр «Червоногвардієць». Таким чином у місті продовжують прибирати написи, пов’язані з радянщиною.

Будівлю називають останнім кінотеатром “радянського” формату в Дніпрі. 

Споруду побудували в 1950-х. Це мав бути храм культури, тож будівлю зводили в стилі сталінського ампіру, але з нотками античності. Відвідувачів зустрічали кремезні білі колони.

Згодом тут відкрили сьомий за рахунком кінотеатр у місті. 

Протягом десятиліть це був один із найпопулярніших кінотеатрів у Дніпрі. Починаючи з 90-х “Червоногвардієць” занепадав, а у 2011 тут створили багатофункціональний культурний центр Будинок мистецтв.

Тепер тут показують не тільки кіно, а й влаштовують виставки, концерти та інші культурі заходи. 

Новости Днепра про Останній Червоногвардієць: у Дніпрі декомунізували будівлю Будинку мистецтв

Що було до декомунізації:

Новости Днепра про Останній Червоногвардієць: у Дніпрі декомунізували будівлю Будинку мистецтв

Як зараз: 

Новости Днепра про Останній Червоногвардієць: у Дніпрі декомунізували будівлю Будинку мистецтв

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Новости Днепра про Останній Червоногвардієць: у Дніпрі декомунізували будівлю Будинку мистецтвУкраїнська

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