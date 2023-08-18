Останній Червоногвардієць: у Дніпрі декомунізували будівлю Будинку мистецтв

У Дніпрі з фасаду Будинку культури на вулиці Філософській зняли Червоногвардійця.

На фасаді будівлі Дніпровського Будинку мистецтв демонтували напис «Кінотеатр «Червоногвардієць». Таким чином у місті продовжують прибирати написи, пов’язані з радянщиною.

Будівлю називають останнім кінотеатром “радянського” формату в Дніпрі.

Споруду побудували в 1950-х. Це мав бути храм культури, тож будівлю зводили в стилі сталінського ампіру, але з нотками античності. Відвідувачів зустрічали кремезні білі колони.

Згодом тут відкрили сьомий за рахунком кінотеатр у місті.

Протягом десятиліть це був один із найпопулярніших кінотеатрів у Дніпрі. Починаючи з 90-х “Червоногвардієць” занепадав, а у 2011 тут створили багатофункціональний культурний центр Будинок мистецтв.

Тепер тут показують не тільки кіно, а й влаштовують виставки, концерти та інші культурі заходи.

Що було до декомунізації:

Як зараз:

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