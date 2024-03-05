Порубили пополам: в городе на Днепропетровщине неизвестные кардинально «омолодили» сотни деревьев

Во время мониторинга экологической инспекции в городе Перещепине Новомосковского района специалисты обнаружили более 130 деревьев, которые кардинально «омолодили».
21 февраля 2024 года на улицах города инспекторы искали нарушение природоохранного законодательства, а именно незаконную добычу объектов растительного мира.
Инспекцию провели в районе Орильский города Перещепино, в селах Михайловка, Левенцовка, Керносовка и обнаружили там 147 деревьев с кардинально отдаленной кроной от трети до половины длины. 136 таких деревьев обнаружили в самом Перещепином.
Как говорится в сообщении экоинспекции, во время проверки специалисты не нашли причастных к кардинальному «омоложению». Несмотря на то, что деревья порубили пополам, оставив от них один ствол, все зеленые насаждения в удовлетворительном санитарном состоянии.
Общая сумма размера ущерба, причиненного государству в результате незаконной вырубки деревьев до степени непрерывного роста, составляет – 257 тысяч грн.
Материалы проверки направили в полицию для принятия мер.
Вероятно, к кардинальному «омоложению» причастны коммунальщики, но экоинспекторы ни опровергли, ни подтвердили эту версию.
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