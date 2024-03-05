Порубали навпіл: у місті на Дніпропетровщині невідомі кардинально “омолодили” сотні дерев

На Дніпропетровщині невідомі порубали дерева, залишивши від них тільки стовбур.

Під час моніторингу екологічної інспекції у місті Перещепине Новомосковського району фахівці виявили понад 130 дерев, які кардинально “омолодили”.

21 лютого 2024 року на вулицях міста інспектори шукали порушення природоохоронного законодавства, а саме незаконний видобуток об’єктів рослинного світу.

Інспекцію провели у районі Орільський міста Перещепине, у селах – Михайлівка, Левенцівка, Керносівка та виявили там 147 дерев із кардинально віддаленою кроною від третини до половини довжини. 136 таких дерев виявили у самому Перещепиному.

Як йдеться у повідомленні екоінспекції, під час перевірки фахівці не знайшли причетних до кардинального “омолодження”. Попри те, що дерева порубали навпіл, залишивши від них один стовбур, усі зелені насадження у задовільному санітарному стані.

Загальна сума розміру збитків, заподіяних державі внаслідок незаконної вирубки дерев до ступеня безперервного зростання, становить – 257 тисяч грн.

Матеріали перевірки направили до поліції для вжиття заходів.

Ймовірно, до кардинального “омолодження” причетні комунальники, але наразі екоінспектори ні спростували, ні підтвердили цю версію.

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