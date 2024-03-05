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Порубали навпіл: у місті на Дніпропетровщині невідомі кардинально “омолодили” сотні дерев 

Сьогодні 20:05
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На Дніпропетровщині невідомі порубали дерева, залишивши від них тільки стовбур.

Новости Днепра про Порубали навпіл: у місті на Дніпропетровщині невідомі кардинально

Під час моніторингу екологічної інспекції у місті Перещепине Новомосковського району фахівці виявили понад 130 дерев, які кардинально “омолодили”. 

21 лютого 2024 року на вулицях міста інспектори шукали порушення природоохоронного законодавства, а саме незаконний видобуток об’єктів рослинного світу. 

Інспекцію провели у районі Орільський міста Перещепине, у селах – Михайлівка, Левенцівка, Керносівка та виявили там 147 дерев із кардинально віддаленою кроною від третини до половини довжини. 136 таких дерев виявили у самому Перещепиному.

Як йдеться у повідомленні екоінспекції, під час перевірки фахівці не знайшли причетних до кардинального “омолодження”. Попри те, що дерева порубали навпіл, залишивши від них один стовбур, усі зелені насадження у задовільному санітарному стані. 

Загальна сума розміру збитків, заподіяних державі внаслідок незаконної вирубки дерев до ступеня безперервного зростання, становить – 257 тисяч грн.

Матеріали перевірки направили до поліції для вжиття заходів. 

Ймовірно, до кардинального “омолодження” причетні комунальники, але наразі екоінспектори ні спростували, ні підтвердили цю версію. 

Новости Днепра про Порубали навпіл: у місті на Дніпропетровщині невідомі кардинально

Новости Днепра про Порубали навпіл: у місті на Дніпропетровщині невідомі кардинально

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Новости Днепра про Порубали навпіл: у місті на Дніпропетровщині невідомі кардинально Українська

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