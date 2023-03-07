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  • Porsche не заметил трамвай: в Днепре на проспекте Леси Украинки произошла авария

Porsche не заметил трамвай: в Днепре на проспекте Леси Украинки произошла авария

Сегодня 19:15
просмотров

В Днепре на проспекте Леси Украинки произошло ДТП с участием Porsche Macan и трамвая №5.

Новости Днепра про Porsche не заметил трамвай: в Днепре на проспекте Леси Украинки произошла авария

Водитель кроссовера двигался по проспекту Леси Украинки в Днепре в сторону улицы Степана Бандеры. Приблизившись к перекрестку с улицей Философской, он попытался повернуть налево, однако не заметил приближающийся трамвай. В результате транспортные средства столкнулись. 

В результате столкновения у автомобиля Porsche Macan осталась вмятина на левой задней двери. К счастью, никто из людей не пострадал. 

На месте ДТП работали инспекторы Патрульной полиции. 

Новости Днепра про Porsche не заметил трамвай: в Днепре на проспекте Леси Украинки произошла авария

Новости Днепра про Porsche не заметил трамвай: в Днепре на проспекте Леси Украинки произошла авария

Источник: «Дніпро Оперативний»

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Новости Днепра про Porsche не заметил трамвай: в Днепре на проспекте Леси Украинки произошла аварияУкраїнська Новости Днепра про Porsche не заметил трамвай: в Днепре на проспекте Леси Украинки произошла аварияРусский

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