Porsche не заметил трамвай: в Днепре на проспекте Леси Украинки произошла авария

В Днепре на проспекте Леси Украинки произошло ДТП с участием Porsche Macan и трамвая №5.

Водитель кроссовера двигался по проспекту Леси Украинки в Днепре в сторону улицы Степана Бандеры. Приблизившись к перекрестку с улицей Философской, он попытался повернуть налево, однако не заметил приближающийся трамвай. В результате транспортные средства столкнулись.

В результате столкновения у автомобиля Porsche Macan осталась вмятина на левой задней двери. К счастью, никто из людей не пострадал.

На месте ДТП работали инспекторы Патрульной полиции.

Источник: «Дніпро Оперативний»

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