Porsche не помітив трамвай: у Дніпрі на проспекті Лесі Українки сталася аварія

Водій кросовера рухався проспектом Лесі Українки в Дніпрі у бік вулиці Степана Бандери. Наблизившись до перехрестя з вулицею Філософською, він спробував повернути ліворуч, проте не помітив трамвай, що наближався. У результаті транспортні засоби зіткнулися.
Внаслідок зіткнення у автомобіля Porsche Macan залишилася вм’ятина на лівих задніх дверях. На щастя, ніхто із людей не постраждав.
На місці ДТП працювали інспектори Патрульної поліції.
Джерело: «Дніпро Оперативний»
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