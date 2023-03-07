Porsche не помітив трамвай: у Дніпрі на проспекті Лесі Українки сталася аварія

У Дніпрі на проспекті Лесі Українки сталася ДТП за участю Porsche Macan та трамваю №5.

Водій кросовера рухався проспектом Лесі Українки в Дніпрі у бік вулиці Степана Бандери. Наблизившись до перехрестя з вулицею Філософською, він спробував повернути ліворуч, проте не помітив трамвай, що наближався. У результаті транспортні засоби зіткнулися.

Внаслідок зіткнення у автомобіля Porsche Macan залишилася вм’ятина на лівих задніх дверях. На щастя, ніхто із людей не постраждав.

На місці ДТП працювали інспектори Патрульної поліції.

Джерело: «Дніпро Оперативний»

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