В пригороде Рима столкнулись два самолета ВВС Италии: есть погибшие

Спасатели и медики уже работают на месте трагедии. Информация о пострадавших или погибших среди гражданских лиц не поступала.

По неподтвержденной информации, самолеты зацепились крыльями при отработке совместных воздушных маневров. Известно, что одно из воздушных суден, участвовавших в учениях, упало посреди жилой застройки, второе – на травяное поле.

Инцидент произошел в районе городка Гуидония-Монтечельо, расположенного к северо-востоку от столицы Италии.

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