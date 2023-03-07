В пригороде Рима столкнулись два самолета ВВС Италии: есть погибшие

Об этом сообщают СМИ.
Инцидент произошел в районе городка Гуидония-Монтечельо, расположенного к северо-востоку от столицы Италии.
По неподтвержденной информации, самолеты зацепились крыльями при отработке совместных воздушных маневров. Известно, что одно из воздушных суден, участвовавших в учениях, упало посреди жилой застройки, второе – на травяное поле.
К сожалению, пилоты обоих самолетов погибли.
Спасатели и медики уже работают на месте трагедии. Информация о пострадавших или погибших среди гражданских лиц не поступала.
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