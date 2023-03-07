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В пригороде Рима столкнулись два самолета ВВС Италии: есть погибшие

Сегодня 17:06
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Два учебных самолета итальянских Военно-воздушных сил столкнулись в небе над окрестностями Рима.

Новости Днепра про В пригороде Рима столкнулись два самолета ВВС Италии: есть погибшие

Об этом сообщают СМИ.

Инцидент произошел в районе городка Гуидония-Монтечельо, расположенного к северо-востоку от столицы Италии.

По неподтвержденной информации, самолеты зацепились крыльями при отработке совместных воздушных маневров. Известно, что одно из воздушных суден, участвовавших в учениях, упало посреди жилой застройки, второе – на травяное поле.

Новости Днепра про В пригороде Рима столкнулись два самолета ВВС Италии: есть погибшие

Новости Днепра про В пригороде Рима столкнулись два самолета ВВС Италии: есть погибшие

К сожалению, пилоты обоих самолетов погибли.

Спасатели и медики уже работают на месте трагедии. Информация о пострадавших или погибших среди гражданских лиц не поступала.

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Новости Днепра про В пригороде Рима столкнулись два самолета ВВС Италии: есть погибшиеУкраїнська Новости Днепра про В пригороде Рима столкнулись два самолета ВВС Италии: есть погибшиеРусский

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