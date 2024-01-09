«Помолился и уехал»: житель Днепра стримил свой побег через реку Тису в Венгрию

В Госпограничной службе рассказали о смельчаке, пытавшемся добраться до Венгрии через реку Тису.
39-летний житель Днепра попытался незаконно пересечь границу с Украиной. Мужчина продумал маршрут и даже залез в воду, но в последний момент передумал.
Как рассказал мужчина пограничникам, переплыть в Венгрию он попробовал 7 января. Для этого днепрянин приехал в Закарпатье, а затем на велосипеде добрался до границы. Маршрут продумал заранее, а свое «приключение» собирался снять на видео.
Однако в самый ответственный момент он столкнулся со страхом смерти. Мужчина рассказал пограничникам, что тщательно готовился к заплыву, но залез в холодную воду и понял, что может не доплыть.
Воплотить план в жизнь помешал страх перед гибелью. Да и пограничники не смогли оставить смельчака наедине со стихией. Административная ответственность несет все же меньшую угрозу, — говорится в сообщении.
Днепрянин перед поездкой на границу даже помолился, но это не помогло.
Утром я проснулся, сел на велосипед – уже было ясно, где-то 9 часов. Помолился и уехал в сторону венгерской границы. Я пытался плыть через Тису — это нереально, — вспомнил блогер.
Мужчина смог пробыть в воде всего несколько минут. За это время он успел проплыть метр. Река была холодной, глубокой и со стремительным течением, поэтому смельчак забоялся за свою жизнь и передумал.
Свое путешествие он все же снял на видео. Запись опубликовали пограничники, чтобы отговорить других отчаяних от попыток повторить приключение мужчины.
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