Помогите найти: в Днепре разыскиваются трое пропавших детей

13 февраля, примерно в 18:00, исчезли 11-летние Каролина и Ева Диконенко и 8-летний Даниил Диконенко и в настоящее время их местонахождение неизвестно.

1. Каролина, рост 130 см, худощавого телосложения, волосы черные длинные, глаза карие, одетая в синее пальто с капюшоном, шапка серая с ушками серого цвета.

2. Даниил: рост 100 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие, ботинки коричневые замшевые, куртка серая или темная.

3. Ева: рост 110-120 см, среднего телосложения, волосы светлые каре, голубые глаза, одетая в кроссовки голубого цвета, куртка темно-красного цвета, шапка с ушками синего цвета и рюкзак синего цвета.

Просьба ко всем, кому известно место нахождения пропавших детей, обратиться по телефонам: 097-138-78-37, 093-753-55-81, 067-708-30-94.

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