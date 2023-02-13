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Допоможіть знайти: у Дніпрі розшукуються троє зниклих дітей

Сьогодні 22:00
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13 лютого, приблизно о 18:00, зникли 11-річні Кароліна та Єва Диконенко та 8-річний Данило Диконенко і на теперішній час їх місце перебування невідоме.

Новости Днепра про Допоможіть знайти: у Дніпрі розшукуються троє зниклих дітей

1. Кароліна, зріст 130 см, худорлявої статури, волосся чорне довге, очі карі, одягнена у синє пальто з капюшоном, шапка сіра з вушками сірого кольору.

2. Данило: зріст 100 см, худорлявої статури, волосся темне коротке, очі карі, черевики коричневі замшеві, куртка сіра або темна.

3. Єва: зріст 110-120 см, середньої статури, волосся світле каре, очі блакитні, одягнена у кросівки блакитного кольору, куртка темно-червоного кольору, шапка з вушками синього кольору та рюкзак синього кольору.

Новости Днепра про Допоможіть знайти: у Дніпрі розшукуються троє зниклих дітей

Новости Днепра про Допоможіть знайти: у Дніпрі розшукуються троє зниклих дітей

Прохання до всіх, кому відоме місце перебування зниклих дітей, звернутися за телефонами: 097-138-78-37, 093-753-55-81, 067-708-30-94.

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