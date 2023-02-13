Допоможіть знайти: у Дніпрі розшукуються троє зниклих дітей

1. Кароліна, зріст 130 см, худорлявої статури, волосся чорне довге, очі карі, одягнена у синє пальто з капюшоном, шапка сіра з вушками сірого кольору.
2. Данило: зріст 100 см, худорлявої статури, волосся темне коротке, очі карі, черевики коричневі замшеві, куртка сіра або темна.
3. Єва: зріст 110-120 см, середньої статури, волосся світле каре, очі блакитні, одягнена у кросівки блакитного кольору, куртка темно-червоного кольору, шапка з вушками синього кольору та рюкзак синього кольору.
Прохання до всіх, кому відоме місце перебування зниклих дітей, звернутися за телефонами: 097-138-78-37, 093-753-55-81, 067-708-30-94.
Читайте також:
Автор:
Російські окупанти продовжують щодня обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області, сьогодні…
Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів.…
Поліцію викликали на вул. Передову у Дніпрі. На зупинці біля…
В Україну із Франції завезли концентрований напій, в якому виявили…