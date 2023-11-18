Помогите найти: в Днепре разыскивают 44-летнего Андрея Лебеда

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
По данным правоохранителей, мужчина может находиться в городе Богуслав Киевской области.
Если вы владеете любой информацией о месте нахождения Лебеди Андрея, 1978 года рождения, просьба сообщить работникам криминальной полиции отделения полиции № 5 ДРУП по телефону: 098-322-09-19 или на спецлинию 102, — говорится в сообщении полиции.
Любая информация о местонахождении Андрея может быть полезна.
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