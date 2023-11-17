В Никопольском районе пенсионер ударил свою соседку ножом в сердце

В Никополе мужчина ударил ножом в грудь 62-летнюю женщину.

Как сообщили в областной полиции, преступление произошло 16 ноября. Правоохранители получили вызов от жителей одного из сел Никопольского района. Люди рассказали, что односельчанин убил свою 62-летнюю соседку. О совершенном граждане узнали от самого преступника.

Приехав по вызову, правоохранители увидеть женщину без признаков жизни. Рядом с ней был подозреваемый в убийстве.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, проведены необходимые следственные действия. Как выяснилось, между нападающим и потерпевшей возникла ссора, во время которой 79-летний преступник напал на женщину с ножом. В результате полученного ранения в сердце потерпевшая скончалась. Во время осмотра происшествия полицейские изъяли орудие преступления — кухонный нож.

Мужчину подозревают в умышленном убийстве.

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