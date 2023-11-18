Допоможіть знайти: у Дніпрі розшукують 44-річного Андрія Лебеда

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
За даними правоохоронців, чоловік може перебувати у місті Богуслав Київської області.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування Лебеди Андрія, 1978 року народження, прохання повідомити працівникам кримінальної поліції відділення поліції № 5 ДРУП за номером телефону: 098-322-09-19 або на спецлінію 102, – сказано у повідомленні поліції.
Будь-яка інформація про місцезнаходження Андрія може бути корисною.
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