Допоможіть знайти: у Дніпрі розшукують 44-річного Андрія Лебеда

У Дніпрі розшукують 44-річного Андрія Лебеда, який перестав виходити на звʼязок з рідними з 1 листопада.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, чоловік може перебувати у місті Богуслав Київської області.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування Лебеди Андрія, 1978 року народження, прохання повідомити працівникам кримінальної поліції відділення поліції № 5 ДРУП за номером телефону: 098-322-09-19 або на спецлінію 102, – сказано у повідомленні поліції.

Будь-яка інформація про місцезнаходження Андрія може бути корисною.

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