Пользователи из Днепра жалуются на сбой в работе ПриватБанка: что известно

Жители Днепра жалуются на сбой в работе ПриватБанка.

Проблемы возникли с приложением Приват24. Нельзя войти в приложение. При попытке входа указывается, что есть ошибка выполнения операции.

Перебои наблюдаются у пользователей по всей Украине. В комментариях под постами на официальной странице на фейсбуке клиенты спрашивают причину, почему не работает приложение. Пока в ПриватБанке официально не комментировали масштабный сбой. Ждем деталей.

Заметим, что в выходные были незначительные сбои в работе терминалов ПриватБанка, а в ночь на 8 октября проводили технические работы, поэтому Приват24 не работал.

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