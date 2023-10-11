Пользователи из Днепра жалуются на сбой в работе ПриватБанка: что известно

Проблемы возникли с приложением Приват24. Нельзя войти в приложение. При попытке входа указывается, что есть ошибка выполнения операции.
Перебои наблюдаются у пользователей по всей Украине. В комментариях под постами на официальной странице на фейсбуке клиенты спрашивают причину, почему не работает приложение. Пока в ПриватБанке официально не комментировали масштабный сбой. Ждем деталей.
Заметим, что в выходные были незначительные сбои в работе терминалов ПриватБанка, а в ночь на 8 октября проводили технические работы, поэтому Приват24 не работал.
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