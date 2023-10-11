Користувачі із Дніпра скаржаться на збій у роботі Приватбанку: що відомо

Мешканці Дніпра скаржаться на збій у роботі ПриватБанку.

Проблеми виникли з додатком Приват24. Неможливо зайти у застосунок. При спробі входу зазначається, що є “помилка виконання операції”.

Перебої спостерігаються у користувачів по всій Україні. У коментарях під постами на офіційній сторінці на фейсбук клієнти питають причину, чому не працює застосунок. Наразі у ПриватБанку офіційно не коментували масштабний збій. Чекаємо на деталі.

Зауважимо, що на вихідних були незначні збої у роботі терміналів ПриватБанку, а у ніч на 8 жовтня в застосунку проводили технічні роботи.

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