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  • Користувачі із Дніпра скаржаться на збій у роботі Приватбанку: що відомо

Користувачі із Дніпра скаржаться на збій у роботі Приватбанку: що відомо

Сьогодні 17:16
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Мешканці Дніпра скаржаться на збій у роботі ПриватБанку.

Новости Днепра про Користувачі із Дніпра скаржаться на збій у роботі Приватбанку: що відомо

Проблеми виникли з додатком Приват24. Неможливо зайти у застосунок. При спробі входу зазначається, що є “помилка виконання операції”. 

Новости Днепра про Користувачі із Дніпра скаржаться на збій у роботі Приватбанку: що відомо

Перебої спостерігаються у користувачів по всій Україні. У коментарях під постами на офіційній сторінці на фейсбук клієнти питають причину, чому не працює застосунок. Наразі у ПриватБанку офіційно не коментували масштабний збій. Чекаємо на деталі. 

Новости Днепра про Користувачі із Дніпра скаржаться на збій у роботі Приватбанку: що відомо

 

Зауважимо, що на вихідних були незначні збої у роботі терміналів ПриватБанку, а у ніч на 8 жовтня в застосунку проводили технічні роботи. 

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Новости Днепра про Користувачі із Дніпра скаржаться на збій у роботі Приватбанку: що відомоУкраїнська

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