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  • Пользовались газовыми колонками: на Днепропетровщине на одной улице чуть не угорели две семьи

Пользовались газовыми колонками: на Днепропетровщине на одной улице чуть не угорели две семьи

Сегодня 12:29
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На Днепропетровщине отравились угарным газом две семьи.

Новости Днепра про Пользовались газовыми колонками: на Днепропетровщине на одной улице чуть не угорели две семьи

Об этом инциденте рассказала медик Лариса Быданцева.

На улице Механизаторов в Каменском произошло два похожих случая отравления угарным газом. Первый зафиксировали в канун Нового года.

Медикам поступил вызов о семье из четырех человек, которая имела признаки отравления угарным газом. Приехав на место инцидента, фельдшеры увидели взрослую женщину и мужчину и их двоих детей — 8 и 15 лет, которые чувствовали себя плохо.

Как оказалось, женщина принимала ванную и пользовалась газовой колонкой. Позже всем членам семьи стало плохо. К счастью, медики вовремя оказали им помощь.

Второй случай произошел уже 4 января на этой же улице. В доме на момент инцидента были мужчина, женщина, их 27-летняя дочь и 3-летняя внучка.

На этот раз к трагедии едва не привела газовая колонка, которую включила дочь, когда принимала ванну.

У всех четырех было отравление угарным газом. Взрослых отправили в реанимацию, а ребенка в центр семейного здоровья. К счастью, всех удалось спасти.

Медики просят быть осторожными при использовании газовых приборов.

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