Пользовались газовыми колонками: на Днепропетровщине на одной улице чуть не угорели две семьи

Об этом инциденте рассказала медик Лариса Быданцева.
На улице Механизаторов в Каменском произошло два похожих случая отравления угарным газом. Первый зафиксировали в канун Нового года.
Медикам поступил вызов о семье из четырех человек, которая имела признаки отравления угарным газом. Приехав на место инцидента, фельдшеры увидели взрослую женщину и мужчину и их двоих детей — 8 и 15 лет, которые чувствовали себя плохо.
Как оказалось, женщина принимала ванную и пользовалась газовой колонкой. Позже всем членам семьи стало плохо. К счастью, медики вовремя оказали им помощь.
Второй случай произошел уже 4 января на этой же улице. В доме на момент инцидента были мужчина, женщина, их 27-летняя дочь и 3-летняя внучка.
На этот раз к трагедии едва не привела газовая колонка, которую включила дочь, когда принимала ванну.
У всех четырех было отравление угарным газом. Взрослых отправили в реанимацию, а ребенка в центр семейного здоровья. К счастью, всех удалось спасти.
Медики просят быть осторожными при использовании газовых приборов.
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