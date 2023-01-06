Користувалися газовими колонками: на Дніпропетровщині на одній вулиці ледь не вчаділи дві родини

Про цей інцидент розповіла медик Лариса Биданцева.
На вулиці Механізаторів у Кам’янському сталося два схожих випадки отруєння чадним газом. Перший зафіксували напередодні Нового року.
Медикам надійшов виклик про сім’ю з чотирьох осіб, яка мала ознаки отруєння чадним газом. Приїхавши на місце інциденту, фельдшери побачили дорослу жінку та чоловіка і їх двох дітей – 8 та 15 років, які почували себе погано.
Як виявилося, жінка приймала ванну та користувалася газовою колонкою. Пізніше усім членам родини стало зле. На щастя, медики вчасно надали їм допомогу.
Другий випадок стався вже 4 січня на цій же вулиці. У будинку на момент інциденту були чоловік, жінка, їхня 27-річна донька та 3-річна онука.
Цього разу до трагедії знову ледь не призвела газова колонка, яку ввімкнула донька, коли приймала ванну.
У всіх чотирьох було отруєння чадним газом. Дорослих відправили до реанімації, а дитину до центру родинного здоров’я. На щастя, усіх вдалося врятувати.
Медики просять бути обережними при користуванні газовими приладами.
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