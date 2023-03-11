Полиция показала последствия вражеского обстрела Днепропетровщины, во время которого погибло два человека

В сообщении уточнили, что по факту обстрелов открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В Марганецкой громаде обошлось без значительных повреждений и жертв среди гражданского населения.

В Червоногригорьевской громаде от российских снарядов погибло двое мужчин. Еще пятеро — получили ранения.

Соответствующие кадры и информацию о пострадавших опубликовала пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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