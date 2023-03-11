Полиция показала последствия вражеского обстрела Днепропетровщины, во время которого погибло два человека

Соответствующие кадры и информацию о пострадавших опубликовала пресс-служба полиции Днепропетровской области.
В Червоногригорьевской громаде от российских снарядов погибло двое мужчин. Еще пятеро — получили ранения.
«Разрушениям подверглась инфраструктура сел. Повреждены многоэтажка, семь частных домов, хозяйственные постройки, транспортное предприятие, гараж, автотранспорт, линии электросетей», — перечислили полицейские.
В Марганецкой громаде обошлось без значительных повреждений и жертв среди гражданского населения.
В сообщении уточнили, что по факту обстрелов открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
Автор:
Ночью 11 марта на улицах Днепра заметили маленького мальчика, который…
В пятницу, 10 марта, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого,…
Сеть шокировали кадры из известного днепровского яхт-клуба "СИЧ", где посетители…
В Днепропетровской области арестовали двух сотрудников городского совета, которые вымогали…
Ночью 11 марта на улицах Днепра заметили маленького мальчика, который гулял один во время комендантского часа. Как выяснилось, ребенок сбежал из дома, потому что отец у него на глазах убил маму.
В пятницу, 10 марта, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого, 126А нашли бездыханное тело пожилой женщины.
Сеть шокировали кадры из известного днепровского яхт-клуба "СИЧ", где посетители нашли повешенную на дереве лису. Представители комплекса прокомментировали жуткий инцидент.
В Днепропетровской области арестовали двух сотрудников городского совета, которые вымогали деньги у местных предпринимателей.
В Марганце Днепропетровской области поймали мародера, который неоднократно грабил квартиру своего знакомого, пока тот уехал в относительно безопасное место из-за постоянных вражеских обстрелов города.
Электронная петиция с требованием официально переименовать название "Россия" на "Московия" собрала необходимые 25 тысяч подписей. Как известно, в таком случае ее должен рассмотреть президент Украины.
В пятницу, 10 марта, в селе Георгиевка Синельниковского района Днепропетровской области, пенсионер поджег сухостой и случайно упал в огонь, из-за чего получил серьезные ожоги.
В пятницу, 10 марта, недалеко от улицы Водительской Новокодакского района Днепра спасатели нашли тело 45-летней местной жительницы, которая провалилась под лед.
В известном яхт-клубе Днепра "СИЧ" посетители стали свидетелями по-настоящему жуткой картины. Там они увидели мертвую лису, привязанную к дереву.
В субботу, 11 марта, днепрян и жителей области предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!