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  • Полиция показала последствия вражеского обстрела Днепропетровщины, во время которого погибло два человека

Полиция показала последствия вражеского обстрела Днепропетровщины, во время которого погибло два человека

Сегодня 15:39
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В пятницу, 10 марта, Россия в очередной раз атаковала Днепропетровскую область. Враг накрыл огнем ствольной артиллерии две громады Никопольского района. Правоохранители показали последствия.

Новости Днепра про Полиция показала последствия вражеского обстрела Днепропетровщины, во время которого погибло два человека

Соответствующие кадры и информацию о пострадавших опубликовала пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Червоногригорьевской громаде от российских снарядов погибло двое мужчин. Еще пятеро — получили ранения.

«Разрушениям подверглась инфраструктура сел. Повреждены многоэтажка, семь частных домов, хозяйственные постройки, транспортное предприятие, гараж, автотранспорт, линии электросетей», — перечислили полицейские.

Новости Днепра про Полиция показала последствия вражеского обстрела Днепропетровщины, во время которого погибло два человека

В Марганецкой громаде обошлось без значительных повреждений и жертв среди гражданского населения.

В сообщении уточнили, что по факту обстрелов открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Новости Днепра про Полиция показала последствия вражеского обстрела Днепропетровщины, во время которого погибло два человека

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