Поліція показала наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини, під час якого загинуло дві людини

У п'ятницю, 10 березня, Росія вчергове атакувала Дніпропетровську область. Ворог накрив вогнем ствольної артилерії дві громади Нікопольського району. Правоохоронці показали наслідки.

Відповідні кадри та інформацію про постраждалих опублікувала пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Червоногригорівській громаді від російських снарядів загинуло двоє чоловіків. Ще п’ятеро – отримали поранення.

“Руйнувань зазнала інфраструктура сіл. Пошкоджено багатоповерхівку, сім приватних будинків, господарські споруди, транспортне підприємство, гараж, автотранспорт, лінії електромереж”, – перерахували поліцейські.

У Марганецькій громаді обійшлося без значних пошкоджень та жертв серед цивільного населення.

У повідомленні уточнили, що за фактом обстрілів відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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