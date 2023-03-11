Поліція показала наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини, під час якого загинуло дві людини

Відповідні кадри та інформацію про постраждалих опублікувала пресслужба поліції Дніпропетровської області.
У Червоногригорівській громаді від російських снарядів загинуло двоє чоловіків. Ще п’ятеро – отримали поранення.
“Руйнувань зазнала інфраструктура сіл. Пошкоджено багатоповерхівку, сім приватних будинків, господарські споруди, транспортне підприємство, гараж, автотранспорт, лінії електромереж”, – перерахували поліцейські.
У Марганецькій громаді обійшлося без значних пошкоджень та жертв серед цивільного населення.
У повідомленні уточнили, що за фактом обстрілів відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Анна Кравчук
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