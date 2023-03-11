Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Поліція показала наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини, під час якого загинуло дві людини

Поліція показала наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини, під час якого загинуло дві людини

Сьогодні 15:39
просмотров

У п'ятницю, 10 березня, Росія вчергове атакувала Дніпропетровську область. Ворог накрив вогнем ствольної артилерії дві громади Нікопольського району. Правоохоронці показали наслідки.

Новости Днепра про Поліція показала наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини, під час якого загинуло дві людини

Відповідні кадри та інформацію про постраждалих опублікувала пресслужба поліції Дніпропетровської області. 

У Червоногригорівській громаді від російських снарядів загинуло двоє чоловіків. Ще п’ятеро – отримали поранення.

“Руйнувань зазнала інфраструктура сіл. Пошкоджено багатоповерхівку, сім приватних будинків, господарські споруди, транспортне підприємство, гараж, автотранспорт, лінії електромереж”, – перерахували поліцейські.

Новости Днепра про Поліція показала наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини, під час якого загинуло дві людини

У Марганецькій громаді обійшлося без значних пошкоджень та жертв серед цивільного населення.

Новости Днепра про Поліція показала наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини, під час якого загинуло дві людини

У повідомленні уточнили, що за фактом обстрілів відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Новости Днепра про Поліція показала наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини, під час якого загинуло дві людини

Читайте також:

 

Новости Днепра про Поліція показала наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини, під час якого загинуло дві людиниУкраїнська Новости Днепра про Поліція показала наслідки ворожого обстрілу Дніпропетровщини, під час якого загинуло дві людиниРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Неадекватний дніпрянин душив власну дружину ковдрою на очах у їхнього 6-річного сина: жінка померла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:52
    Неадекватний дніпрянин душив власну дружину ковдрою на очах у їхнього 6-річного сина: жінка померла

    Вночі 11 березня на вулицях Дніпра помітили маленького хлопчика, який…

    На проспекті Богдана Хмельницького 81-річна дніпрянка вистрибнула з вікна багатоповерхівки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:56
    На проспекті Богдана Хмельницького 81-річна дніпрянка вистрибнула з вікна багатоповерхівки

    У п'ятницю, 10 березня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького,…

    У яхт-клубі “СІЧ” прокоментували моторошний інцидент з повішеною лисицею
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:30
    У яхт-клубі “СІЧ” прокоментували моторошний інцидент з повішеною лисицею

    Мережу шокували кадри з відомого дніпровського яхт-клубу "СІЧ", де відвідувачі…

    Двох співробітників однієї з міськрад на Дніпропетровщині викрили на хабарі: скільки і за що вимагали держслужбовці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:59
    Двох співробітників однієї з міськрад на Дніпропетровщині викрили на хабарі: скільки і за що вимагали держслужбовці

    У Дніпропетровській області заарештували двох співробітників міської ради, які вимагали…

    Наверх