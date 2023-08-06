Полицейские разоблачили вандала, который надругался над могилами защитников на Днепропетровщине: им оказался 63-летний пенсионер

Им оказался 63-летний пенсионер, который живет рядом с аллеей почетных захоронений на кладбище Широкая Дача. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Сейчас проводятся все необходимые следственные действия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Вандалу грозит штраф или даже три года лишения свободы.
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