Поліцейські викрили вандала, який поглумився над могилами захисників на Дніпропетровщині: ним виявився 63-річний пенсіонер

5 серпня в місті Інгулець Криворізького району вандал поглумився над могилами захисників, пошкодивши щонайменше 7 флагштоків державних прапорів, встановлених там. Поліцейські викрили зловмисника.

Ним виявився 63-річний пенсіонер, який живе поруч із алеєю почесних поховань на цвинтарі Широка Дача. Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Вандалу загрожує штраф або навіть три роки позбавлення волі.

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