Полицейские Днепра исполнили желание 3-летнего онкобольного мальчика

3-летний Матвей на интернет-странице благотворительного фонда «Чужих детей не бывает» написал письмо Святому Николаю с просьбой подарить ему большую полицейскую машинку.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.
Узнав о мечте маленького мальчика, правоохранители вместе с представителями благотворительного фонда посетили Матвейчика. Они покатали его в служебном автомобиле, показали служебную амуницию и специальное снаряжение. А напоследок осуществили его желание – подарили полицейскую машинку, полицейский толокар и фрукты.
Мальчик был невероятно рад, что его мечта сбылась. Этот день подарил ему множество положительных эмоций и ярких впечатлений.
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