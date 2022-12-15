Полицейские Днепра исполнили желание 3-летнего онкобольного мальчика

Правоохранители из Днепра стали волшебниками для маленького тяжелобольного мальчика.

3-летний Матвей на интернет-странице благотворительного фонда «Чужих детей не бывает» написал письмо Святому Николаю с просьбой подарить ему большую полицейскую машинку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Узнав о мечте маленького мальчика, правоохранители вместе с представителями благотворительного фонда посетили Матвейчика. Они покатали его в служебном автомобиле, показали служебную амуницию и специальное снаряжение. А напоследок осуществили его желание – подарили полицейскую машинку, полицейский толокар и фрукты.

Мальчик был невероятно рад, что его мечта сбылась. Этот день подарил ему множество положительных эмоций и ярких впечатлений.

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