На 41-й году жизни скончался известный баскетболист и экс-игрок БК «Днепр» Даниил Козлов

Даниил Козлов – игрок украинской сборной по баскетболу. С 2005 по 2012 год был в составе баскетбольного клуба «Днепр». Затем играл за «Говерлу» и «Николаев».
Завершил свою профессиональную карьеру в польском баскетбольном клубе. Именно в Польше Даниил провел последние годы. С начала полномасштабной войны работал в общественной организации Proem Zakościele, которая помогает беженцам из Украины.
Даниилу Козлову было 40 лет. Причины смерти спортсмена не называют. У баскетболиста остались жена Татьяна и двое сыновей – Никита и Давид.
Человек и игрок, который всегда был рядом в трудный час. Даже находясь за границей, помогал нашей стране и нашей общине. Большая потеря для днепровской семьи, – отметили на странице БК «Днепр».
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