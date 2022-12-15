На 41-й году жизни скончался известный баскетболист и экс-игрок БК «Днепр» Даниил Козлов

Умер украинский баскетболист Даниил Козлов.

О печальном известии сообщили на странице БК «Днепр».

Даниил Козлов – игрок украинской сборной по баскетболу. С 2005 по 2012 год был в составе баскетбольного клуба «Днепр». Затем играл за «Говерлу» и «Николаев».

Завершил свою профессиональную карьеру в польском баскетбольном клубе. Именно в Польше Даниил провел последние годы. С начала полномасштабной войны работал в общественной организации Proem Zakościele, которая помогает беженцам из Украины.

Даниилу Козлову было 40 лет. Причины смерти спортсмена не называют. У баскетболиста остались жена Татьяна и двое сыновей – Никита и Давид.