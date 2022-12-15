Россияне снова обстреляли Никопольщину из Энергодара: есть погибшие и раненые

До Нового года осталось две недели. В Днепре открываются елочные базары, а в магазинах появились различные украшения на елку: шарики, дождик, мишура и прочее. Журналисты dnepr.info решили выяснить, как можно украсить елку, если на аксессуары для этого новогоднего дерева есть…

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