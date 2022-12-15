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  • Россияне снова обстреляли Никопольщину из Энергодара: есть погибшие и раненые

Россияне снова обстреляли Никопольщину из Энергодара: есть погибшие и раненые

Сегодня 16:39
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Сегодня днем ​​российские оккупанты снова обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии.

Новости Днепра про Россияне снова обстреляли Никопольщину из Энергодара: есть погибшие и раненые

Стреляли из временно оккупированного Энергодара, прикрывшись атомной электростанцией.

Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава ДнепрОВА.

В Марганце из-за обстрелов погиб 65-летний мужчина. Ранены по меньшей мере трое: 16-летняя девушка, 38-летняя женщина и 35-летний мужчина. Они находятся в больнице.

В городе повреждены дома, магазины, школа и колледж.

Напомним, ранее мы писали, что из-за артобстрела Никополя задерживаются некоторые поезда.

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Новости Днепра про Россияне снова обстреляли Никопольщину из Энергодара: есть погибшие и раненыеУкраїнська Новости Днепра про Россияне снова обстреляли Никопольщину из Энергодара: есть погибшие и раненыеРусский

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