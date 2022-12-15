Россияне снова обстреляли Никопольщину из Энергодара: есть погибшие и раненые

Стреляли из временно оккупированного Энергодара, прикрывшись атомной электростанцией.
Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава ДнепрОВА.
В Марганце из-за обстрелов погиб 65-летний мужчина. Ранены по меньшей мере трое: 16-летняя девушка, 38-летняя женщина и 35-летний мужчина. Они находятся в больнице.
В городе повреждены дома, магазины, школа и колледж.
Напомним, ранее мы писали, что из-за артобстрела Никополя задерживаются некоторые поезда.
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