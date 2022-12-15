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Поліцейські Дніпра здійснили бажання 3-річного онкохворого хлопчика

Сьогодні 17:25
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Правоохоронці із Дніпра стали чарівниками для маленького тяжкохворого хлопчика.

Новости Днепра про Поліцейські Дніпра здійснили бажання 3-річного онкохворого хлопчика

3-річний Матвій на інтернет-сторінці благодійного фонду «Чужих дітей не буває» написав лист до Святого Миколая з проханням подарувати йому велику поліцейську машинку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Дізнавшись про мрію маленького хлопчика, правоохоронці разом із представниками благодійного фонду навідались до Матвійчика. Вони покатали його у службовому автомобілі, показали службову амуніцію та спеціальне спорядження. А наостанок здійснили його бажання – подарували поліцейську машинку, поліцейський толокар та фрукти.

Хлопчик був неймовірно радий, що його мрія здійснилася. Цей день подарував йому багато позитивних емоцій та яскравих вражень.

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Новости Днепра про Поліцейські Дніпра здійснили бажання 3-річного онкохворого хлопчикаУкраїнська Новости Днепра про Поліцейські Дніпра здійснили бажання 3-річного онкохворого хлопчикаРусский

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