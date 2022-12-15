Де у Дніпрі відкрилися легальні ялинкові базари

З'явився перелік ялинкових базарів, де можна купили легальну ялинку.

До Нового року залишилося трохи більше двох тижнів, тому в місті почали масово продавати святкові ялинки.

Адреси легальних ялинкових базарів опублікували на сайті міськради Дніпра. Посилання на повний перелік можна знайти тут

Усього точок продажу 124 і вони є у всіх районах Дніпра. Частина базарів вже відкрилася, інші обіцяють розпочати роботу вже найближчими днями.

Як вибрати ялинку?

Щоб не купити ялинку-нелегалку, варто перевірити документи, які підтверджують її походження. Вони мають бути у продавця. Якщо ж він відмовляється їх показувати – значить вас намагаються обманути. У міськраді зазначили, що ялинка може бути закуплена у приватної особи або в Держагенстві лісових ресурсів України.

Ще одна ознака легальності ялинки – бірка з номером, який можна перевірити тут

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