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  • Росіяни знову обстріляли Нікопольщину з Енергодара: є загиблі та поранені

Росіяни знову обстріляли Нікопольщину з Енергодара: є загиблі та поранені

Сьогодні 16:39
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Сьогодні вдень російські окупанти знову обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії.

Новости Днепра про Росіяни знову обстріляли Нікопольщину з Енергодара: є загиблі та поранені

Стріляли з тимчасово окупованого Енергодара, прикрившись атомною електростанцією.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова ДніпроОВА.

У Марганці через обстріли загинув 65-річний чоловік. Поранені щонайменше троє: 16-річна дівчина, 38-річна жінка та 35-рiчний чоловiк. Вони у лікарні.

У місті пошкоджені будинки, магазини, школа і коледж.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через артобстріл Нікополя затримуються деякі потяги.

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Новости Днепра про Росіяни знову обстріляли Нікопольщину з Енергодара: є загиблі та пораненіУкраїнська

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