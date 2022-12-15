Росіяни знову обстріляли Нікопольщину з Енергодара: є загиблі та поранені

Стріляли з тимчасово окупованого Енергодара, прикрившись атомною електростанцією.
Про це повідомив Валентин Резніченко, голова ДніпроОВА.
У Марганці через обстріли загинув 65-річний чоловік. Поранені щонайменше троє: 16-річна дівчина, 38-річна жінка та 35-рiчний чоловiк. Вони у лікарні.
У місті пошкоджені будинки, магазини, школа і коледж.
Нагадаємо, раніше ми писали, що через артобстріл Нікополя затримуються деякі потяги.
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