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  • На 41-році життя помер відомий баскетболіст та екс-гравець БК “Дніпро” Данило Козлов

На 41-році життя помер відомий баскетболіст та екс-гравець БК “Дніпро” Данило Козлов

Сьогодні 15:54
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Помер український баскетболіст Данило Козлов.

Новости Днепра про На 41-році життя помер відомий баскетболіст та екс-гравець БК

Про сумну звістку повідомили на сторінці БК “Дніпро”.

Данило Козлов – гравець української збірної з баскетболу. З 2005 по 2012 роки був у складі баскетбольного клубу “Дніпро”. Потім грав за “Говерлу” та “Миколаїв”.

Завершив свою професійну кар’єру в польскому баскетбольному клубі. Саме в Польщі Данило провів останні роки. З початку повномасштабної війни працював в громадській організації Proem Zakościele, яка допомагає біженцям з України.

Данилу Козлову було 40 років. Причину смерті спортсмена не називають. У баскетболіста залишились дружина Тетяна, та двоє синів – Микита та Давид. Якщо ви маєте змогу допомогти родині спортсмена, дізнатися як це зробити можна за посиланням.

Людина і гравець, що завжди був поруч у скрутну годину. Навіть знаходячись за кордоном, допомагав нашій країні і нашій громаді. Велика втрата для дніпровської родини, – зазначили на сторінці БК “Дніпро”.
 
Новости Днепра про На 41-році життя помер відомий баскетболіст та екс-гравець БК

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