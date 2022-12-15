Детские «фермы»: ученые разработали инкубатор для выращивания людей (ФОТО, ВИДЕО)

О таком необычном изобретении рассказали на сайте научно-технического издания Science And Stuff. Разработал инкубатор для выращивания детей йеменский молекулярный биотехнолог Хашем Аль-Гайли.
Хашем Аль-Гайли отметил, что в обществе сейчас идет дискуссия по поводу того, что популяция нашей планеты сокращается и человечество вымирает. Ученый представил свое изобретение для выращивания детей EctoLife, чтобы продолжить этот дискурс.
Изобретение называют искусственной маткой и по предварительным подсчетам благодаря этому инкубатору можно вырастить до 30 000 детей в год. Прежде всего это поможет женщинам, которые не могут забеременеть и оставит проблему выкидышей в прошлом.
Вот как выглядит концепция разработки EctoLife:
Это идеальное решение для женщин, которым хирургически удалили матку через рак или другие осложнения. Это также может помочь решать проблемы, связанные с низким количеством сперматозоидов, – рассказывает Аль-Гайли.
По словам Аль-Гайли, ученые в подобных инкубаторах выращивали ягнят, поэтому проект является логическим продолжением этого эксперимента и имеет шанс на успех.
Для начала, будущие родители должны объединить яйцеклетку и сперматозоид с помощью оплодотворения in vitro. Это позволит отбирать только жизнеспособные и генетически лучшие эмбрионы. Таковы те, которые не имеют генетических проблем, которые могут привести к выкидышу. Однако это можно использовать для скрининга врожденных пороков.
В EctoLife малыши будут получать все необходимые питательные вещества, а родители смогут следить за развитием своих детей через мобильное приложение.
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