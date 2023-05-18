Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку: фото та прикмети

В среду, 17 мая, около 16:00 девочка вышла из культурно-делового центра «ДНЕПРПРЕСС» в Шевченковском районе и до сих пор не вернулась домой.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области .

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27 июня 2023 года мужчине должно было исполниться 44 года.

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