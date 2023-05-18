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Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку: фото та прикмети

Сегодня 09:00
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У Дніпрі розшукують безвісти зниклу 12-річну Світлану Дашко.

Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку: фото та прикмети

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

В среду, 17 мая, около 16:00 девочка вышла из культурно-делового центра «ДНЕПРПРЕСС» в Шевченковском районе и до сих пор не вернулась домой. 

Приметы Светланы Дашко: 

  • на вид 12 лет;
  • рост 152 см;
  • худощавого телосложения;
  • глаза голубые;
  • русые волосы до плеч;
  • шрам на левой брови. 

Была одета: 

  • футболка в черно-белую полоску;
  • джинсы;
  • черная кофта с золотыми узорам;
  • белые босоножки с черной платформой;
  • при себе имела коричневый рюкзак. 

Новости Днепра про Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку: фото та прикмети

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