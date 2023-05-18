Поліція Дніпра розшукує 12-річну дівчинку: фото та прикмети

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
В среду, 17 мая, около 16:00 девочка вышла из культурно-делового центра «ДНЕПРПРЕСС» в Шевченковском районе и до сих пор не вернулась домой.
Читайте также:
Автор:
Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Большой Диевской в…
Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском…
27 июня 2023 года мужчине должно было исполниться 44 года.
В этом году украинские школьники снова будут освобождены от ГИА.
Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Большой Диевской в Днепре унес жизнь пожилого мужчины.
Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 36 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Поздравляем с блестящим результатом!
27 июня 2023 года мужчине должно было исполниться 44 года.
Зонт сегодня не понадобится!
В этом году украинские школьники снова будут освобождены от ГИА.
В течение дня оккупанты трижды ударили по Никопольскому району.
В Донецкой области произошло 25 боевых столкновений, а ВСУ атаковали артиллерийское подразделение оккупантов на огневой позиции.
В мае этого года Криворожский районный суд вынес приговор ранее судимому мужчине, который украл четыре одеяла с дачного участка.
В Шевченковском районе Днепра водитель автомобиля Skoda разъезжал с поддельными правами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!