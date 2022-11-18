Пока все спали: россияне устроили страшную ночь для Никополя

Никополь почти каждую ночь страдает от вражеских обстрелов. Неспокойной выдалась и ночь на 18 ноября. Армия россии выпустила по ночным кварталам более 40 снарядов.

Россияне несколько раз за ночь накрыли Никополь из РСЗО.

“Обошлось без пострадавших.

В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач.

Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию ​​и гаражный кооператив. Изуродованные гаражи и автомобили.

В остальных районах ночь без тревог и обстрелов и на эту минуту спокойно”, — написал Валентин Резниченко.

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