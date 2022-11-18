Пока все спали: россияне устроили страшную ночь для Никополя

Россияне несколько раз за ночь накрыли Никополь из РСЗО.
“Обошлось без пострадавших.
В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач.
Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Изуродованные гаражи и автомобили.
В остальных районах ночь без тревог и обстрелов и на эту минуту спокойно”, — написал Валентин Резниченко.
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