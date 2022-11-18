Поки всі спали: росіяни влаштували страшну ніч для Нікополя

Нікополь майже щоночі потерпає від ворожих обстрілів. Неспокійною видалась і ніч на 18 листопада. Армія рф випустила по нічним кварталам понад 40 снарядів.

Росіяни кілька разів за ніч накрили Нікополь з РСЗВ.

“Минулося без постраждалих.

У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач.

Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки.

У решті районів ніч без тривог та обстрілів i на цю хвилину спокійно”, – написав Валентин Резніченко.

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