Поки всі спали: росіяни влаштували страшну ніч для Нікополя

Росіяни кілька разів за ніч накрили Нікополь з РСЗВ.
“Минулося без постраждалих.
У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач.
Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки.
У решті районів ніч без тривог та обстрілів i на цю хвилину спокійно”, – написав Валентин Резніченко.
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