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Поки всі спали: росіяни влаштували страшну ніч для Нікополя

Сьогодні 08:30
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Нікополь майже щоночі потерпає від ворожих обстрілів. Неспокійною видалась і ніч на 18 листопада. Армія рф випустила по нічним кварталам понад 40 снарядів.
Новости Днепра про Поки всі спали: росіяни влаштували страшну ніч для Нікополя

Про це в ранковому звіті повідомив голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

 

Росіяни кілька разів за ніч накрили Нікополь з РСЗВ.

“Минулося без постраждалих. 

У місті пошкоджені кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач. 

Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки. 

У решті районів ніч без тривог та обстрілів i на цю хвилину спокійно”, – написав Валентин Резніченко.

 

Новости Днепра про Поки всі спали: росіяни влаштували страшну ніч для Нікополя

Новости Днепра про Поки всі спали: росіяни влаштували страшну ніч для Нікополя

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Новости Днепра про Поки всі спали: росіяни влаштували страшну ніч для НікополяУкраїнська Новости Днепра про Поки всі спали: росіяни влаштували страшну ніч для НікополяРусский

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