Поймали российского «крота», мобилизовавшегося в силы обороны Днепропетровщины

Как рассказали в СБУ, контрразведка и следователи поймали еще одного предателя, сливавшего данные о силах обороны россиянам. Им оказался житель Бахмута, которого завербовал представитель ГРУ Никита Климовский.
Сначала агент должен был сообщать о последствиях ракетных атак на один из городов Украины. В частности, россиян интересовали точные координаты мостов в Бахмуте и окрестностях. Затем задачи становились сложнее.
Предатель получил от российской военной разведки следующую задачу – прибыть на Днепропетровщину и мобилизоваться в ряды Сил обороны. Когда его причислили к одной из воинских частей, изменник начал сливать данные о вооружении и количестве личного состава.
В частности, ГРУ интересовало наличие западного оружия. Предатель сообщал своему куратору о визитах высшего военного руководства в гарнизон. В этой связи проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ.
Также злоумышленник установил местонахождение сил ПВО. Однако предателю не удалось в полной мере выполнить задание, ведь его разоблачили.
Установлено, что для коммуникации с военной разведкой России их приспешник использовал мессенджер «Телеграмм». Во время обысков у фигуранта обнаружены два мобильных телефона, один из которых он использовал только для связи со своим «куратором» из ГРУ.
Мужчине сообщили о подозрении в госизмене и поместили под стражу. Предателю грозит пожизненное.
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