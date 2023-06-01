Спіймали російського “крота”, який мобілізувався до сил оборони Дніпропетровщини

Агент РФ мобілізувався до сил оборони Дніпропетровщини та зливав дані про ЗСУ.

Як розповіли в СБУ, контррозвідка та слідчі піймали ще одного зрадника, який зливав дані про сили оборони росіянам. Ним виявився мешканець Бахмуту, якого завербував представник ГРУ Микита Климовський.

Спочатку агент мав повідомляти про наслідки ракетних атак на одне із міст України. Зокрема, росіян цікавили точні координати мостів у Бахмуті та околицях. Потім завдання ставали складнішими.

Зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання – прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав Сил оборони. Коли його зарахували до однієї з військових частин, зрадник почав зливати дані про озброєння та кількість особового складу.

Зокрема, ГРУ цікавила наявність західної зброї. Зрадник повідомляв свого куратора про візити вищого військового керівництва до гарнізону. У зв’язку з цим перевіряється інформація щодо підготовки ймовірної диверсії проти посадовців ЗСУ.

Також зловмисник мав встановили місцезнаходження сил ППО. Проте зраднику не вдалося в повній мірі виконати завдання, адже його викрили.

Крім того, зловмисник намагався виявити місця базування української системи протиповітряної оборони та новітнього західного озброєння.

Встановлено, що для комунікації з воєнною розвідкою рф їхній поплічник використовував месенджер «Телеграм». Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, один із яких він використовував лише для зв’язку зі своїм «куратором» з ГРУ.

Чоловіку повідомили про підозру в держзраді та помістили під варту. Зраднику загрожує довічне.

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