Погибли трое: на трассе Днепр-Никополь произошла ужасная авария (ФОТО)

На Днепропетровщине произошла жуткая авария.

Предварительно известно, что авария произошла вчера вечером на трассе Днепр – Никополь между автомобилями Mitsubishi L200 и Peugeot. В результате аварии водитель и два пассажира Peugeot погибли на месте, еще двух пассажиров, среди которых ребенок, госпитализировали в медицинское учреждение.

Также травмы получили водитель и пассажир Mitsubishi также были госпитализированы в медицинское учреждение. На месте аварии работали спасатели, медики и полиция.

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