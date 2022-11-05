Загинуло троє: на трасі Дніпро-Нікополь сталася жахлива аварія (ФОТО)

Попередньо відомо, що аварія сталась вчора ввечері на трасі Дніпро – Нікополь між автомобілями Mitsubishi L200 та Peugeot. В результаті аварії водій та два пасажира Peugeot загинули на місці, ще двох пасажирів серед яких дитина шпиталізували в медичний заклад.
Також травми отримали водій та пасажир Mitsubishi їх теж було госпіталізовано в медичний заклад. На місці аварії працювали рятувальники, медики та поліція.
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