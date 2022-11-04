В одном из McDonald’s в Днепре включили табло для заказов и убирают зал: скоро за бургером?

В Днепре все McDonald’s закрылись еще 24 февраля в первый день полномасштабной войны. Однако в конце сентября первые точки известного фастфуда открылись в Киеве, а затем рестораны начали работу во Львове, Тернополе и несколько дней назад в Виннице.
В Днепре заметили подозрительную активность в одном из ресторанов, расположенном на площади Старомостовой. По словам днепрян, внутри есть персонал, включили табло для заказов и проводят уборку.
Что именно происходит неизвестно, ведь официально компания не анонсировала открытие своих точек в Днепре. Скорее всего, работников попросили провести текущую уборку, но возможно они понемногу готовятся к открытию. В других ресторанах сети в Днепре признаки начала возвращения на работу пока не замечали.
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Яна Юхименко
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