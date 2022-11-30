Погибла 8-летняя девочка: на Днепропетровщине 9 человек отравились грибами

В этом году 9 жителей Днепропетровщины отравились грибами. 4 случая зарегистрировали в Днепре.
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.
Кроме Днепра отравления грибами зафиксировали в Каменском, Верходнепровске и Кривом Роге. К сожалению, есть и летальные случаи. Врачам не удалось спасти 8-летнюю девочку.
Все пострадавшие употребляли грибы после кулинарной обработки или консервировались в домашних условиях.
«В общей сложности с начала осени к нам обратились почти 30 человек с подозрениями на отравление грибами. У 4-х диагноз подтвердился. Эти люди случайно употребили в пищу бледную поганку», – сказал заведующий днепровским центром лечения острых отравлений Александр Михайленко.
Врачи отмечают: при первых симптомах отравления следует обратиться к медикам.
Жителям области также напомнили, что во время военного положения посещать леса запрещено.
Поэтому лучше не рисковать и полакомиться выращенными в теплицах шампиньонами.
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