Погибла 8-летняя девочка: на Днепропетровщине 9 человек отравились грибами

На Днепропетровщине 9 человек отравились дикорастущими грибами.

В этом году 9 жителей Днепропетровщины отравились грибами. 4 случая зарегистрировали в Днепре.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

Кроме Днепра отравления грибами зафиксировали в Каменском, Верходнепровске и Кривом Роге. К сожалению, есть и летальные случаи. Врачам не удалось спасти 8-летнюю девочку.

Все пострадавшие употребляли грибы после кулинарной обработки или консервировались в домашних условиях.

«В общей сложности с начала осени к нам обратились почти 30 человек с подозрениями на отравление грибами. У 4-х диагноз подтвердился. Эти люди случайно употребили в пищу бледную поганку», – сказал заведующий днепровским центром лечения острых отравлений Александр Михайленко.

Врачи отмечают: при первых симптомах отравления следует обратиться к медикам.

Жителям области также напомнили, что во время военного положения посещать леса запрещено.

Поэтому лучше не рисковать и полакомиться выращенными в теплицах шампиньонами.

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