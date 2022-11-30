Загинула 8-річна дівчинка: на Дніпропетровщині 9 людей отруїлися грибами

Цьогоріч 9 жителів Дніпропетровщини отруїлися грибами. 4 випадки зареєстрували у Дніпрі.
Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.
Окрім Дніпра, отруєння грибами зафіксували в Кам’янському, Верходніпровську та Кривому Розі. На жаль, є і летальність випадки. Лікарям не вдалося врятувати 8-річну дівчинку.
Усі постраждалі вживали гриби після кулінарної обробки або консервовані у домашніх умовах.
«Загалом із початку осені до нас звернулися майже 30 людей із підозрами на отруєння грибами. У 4-х діагноз підтвердився. Ці люди випадково вжили у їжу бліду поганку», – сказав завідувач дніпровського центру лікування гострих отруєнь Олександр Михайленко.
Лікарі наголошують: за перших симптомів отруєння слід звернутися до медиків.
Мешканцям області також нагадали, що під час воєнного стану відвідувати ліси заборонено.
Тому краще не ризикувати та поласувати вирощеними в теплицях печерицями.
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