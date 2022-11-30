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  • Загинула 8-річна дівчинка: на Дніпропетровщині 9 людей отруїлися грибами

Загинула 8-річна дівчинка: на Дніпропетровщині 9 людей отруїлися грибами

Сьогодні 15:02
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На Дніпропетровщині 9 людей отруїлися дикорослими грибами.

Новости Днепра про Загинула 8-річна дівчинка: на Дніпропетровщині 9 людей отруїлися грибами

Цьогоріч 9 жителів Дніпропетровщини отруїлися грибами. 4 випадки зареєстрували у Дніпрі.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Окрім Дніпра, отруєння грибами зафіксували в Кам’янському, Верходніпровську та Кривому Розі. На жаль, є і летальність випадки. Лікарям не вдалося врятувати 8-річну дівчинку.

Усі постраждалі вживали гриби після кулінарної обробки або консервовані у домашніх умовах.

«Загалом із початку осені до нас звернулися майже 30 людей із підозрами на отруєння грибами. У 4-х діагноз підтвердився. Ці люди випадково вжили у їжу бліду поганку», – сказав завідувач дніпровського центру лікування гострих отруєнь Олександр Михайленко.

Лікарі наголошують: за перших симптомів отруєння слід звернутися до медиків.

Мешканцям області також нагадали, що під час воєнного стану відвідувати ліси заборонено.

Тому краще не ризикувати та поласувати вирощеними в теплицях печерицями.

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Новости Днепра про Загинула 8-річна дівчинка: на Дніпропетровщині 9 людей отруїлися грибамиУкраїнська

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