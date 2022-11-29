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  • Пливли 11 днів на кермі корабля: біженці з Нігерії дивом вижили після екстремальної подорожі

Пливли 11 днів на кермі корабля: біженці з Нігерії дивом вижили після екстремальної подорожі

Сьогодні 21:43
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Берегова охорона Іспанії врятувала трьох безквиткових чоловіків, які сховалися на танкері, який прибув на Канарські острови з Нігерії.

Новости Днепра про Пливли 11 днів на кермі корабля: біженці з Нігерії дивом вижили після екстремальної подорожі

З’ясувалося, що вони 11 днів протрималися на кермі судна, розташованого трохи вище ватерлінії.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що танкер Alithini II під мальтійським прапором прибув в Лас-Пальмас на острові Гран-Канарія в понеділок, 28 листопада, після 11-денного плавання з Лагосу в Нігерії. Берегова охорона повідомила, що чоловіки були доставлені в порт і оглянуті медичними службами у зв’язку зі зневодненням і переохолодженням.

Це не перша і не остання подія. Безквитковим пасажирам не завжди щастить, – зазначали радник з питань міграції уряду Канарських островів Чема Сантана.

Новости Днепра про Пливли 11 днів на кермі корабля: біженці з Нігерії дивом вижили після екстремальної подорожі

Повідомляється, що небезпечні переходи на Канарські острови з Північної Африки різко збільшилися з кінця 2019 року після посилення перевірок на середземноморських маршрутах. Іспанські дані показують, що морська міграція на архіпелаг зросла на 51% за перші п’ять місяців року порівняно з роком раніше. Відзначається, що тисячі людей щорічно вмирають під час плавання, яке стає все більш небезпечним через використання хитких дерев’яних або надувних човнів.

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Новости Днепра про Пливли 11 днів на кермі корабля: біженці з Нігерії дивом вижили після екстремальної подорожіУкраїнська

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