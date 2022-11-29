Пливли 11 днів на кермі корабля: біженці з Нігерії дивом вижили після екстремальної подорожі

Берегова охорона Іспанії врятувала трьох безквиткових чоловіків, які сховалися на танкері, який прибув на Канарські острови з Нігерії.

З’ясувалося, що вони 11 днів протрималися на кермі судна, розташованого трохи вище ватерлінії.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що танкер Alithini II під мальтійським прапором прибув в Лас-Пальмас на острові Гран-Канарія в понеділок, 28 листопада, після 11-денного плавання з Лагосу в Нігерії. Берегова охорона повідомила, що чоловіки були доставлені в порт і оглянуті медичними службами у зв’язку зі зневодненням і переохолодженням.

Це не перша і не остання подія. Безквитковим пасажирам не завжди щастить, – зазначали радник з питань міграції уряду Канарських островів Чема Сантана.

Повідомляється, що небезпечні переходи на Канарські острови з Північної Африки різко збільшилися з кінця 2019 року після посилення перевірок на середземноморських маршрутах. Іспанські дані показують, що морська міграція на архіпелаг зросла на 51% за перші п’ять місяців року порівняно з роком раніше. Відзначається, що тисячі людей щорічно вмирають під час плавання, яке стає все більш небезпечним через використання хитких дерев’яних або надувних човнів.

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