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Чи буде працювати електротранспорт у Дніпрі 30 листопада

Сьогодні 18:30
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У середу, 30 листопада, у Дніпрі електротранспорт знову не працюватиме.

Новости Днепра про Чи буде працювати електротранспорт у Дніпрі 30 листопада

Усе через проблеми з енергопостачанням. 

Про це повідомив Іван Васючков, головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

У зв’язку з проблемами енергопостачання 30 листопада маршрути міського електротранспорту в м. Дніпро працювати не будуть. Усі автобусні маршрути по напрямкам електротранспорту додатково посилені. Такі обмеження можуть протривати до кінця тижня, – зазначив Васючков.

Якщо будуть зміни, про це повідомлять додатково.

Нагадаємо, раніше ми писали,  де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси).

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Новости Днепра про Чи буде працювати електротранспорт у Дніпрі 30 листопадаУкраїнська

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