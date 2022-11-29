Чи буде працювати електротранспорт у Дніпрі 30 листопада

Усе через проблеми з енергопостачанням.
Про це повідомив Іван Васючков, головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.
У зв’язку з проблемами енергопостачання 30 листопада маршрути міського електротранспорту в м. Дніпро працювати не будуть. Усі автобусні маршрути по напрямкам електротранспорту додатково посилені. Такі обмеження можуть протривати до кінця тижня, – зазначив Васючков.
Якщо будуть зміни, про це повідомлять додатково.
Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси).
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