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  • На випадок блекауту: де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси)

На випадок блекауту: де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси)

Сьогодні 18:14
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У Дніпрі та по всій Україні почали створювати пункти незламності.

Новости Днепра про На випадок блекауту: де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси)

Це місце, де містяни зможуть погрітися, зарядити телефон тощо під час тривалого відключення електроенергії чи тепла.

Пункти незламності функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно.

Міський голова Дніпра Борис Філатов опублікував список пунктів незламності по районах.

Амур-Нижньодніпровський район:

Новости Днепра про На випадок блекауту: де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси)

Індустріальний район:

Новости Днепра про На випадок блекауту: де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси)

Новокодацький район:

Новости Днепра про На випадок блекауту: де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси)

Самарський район:

Новости Днепра про На випадок блекауту: де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси)

Соборний район:

Новости Днепра про На випадок блекауту: де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси)

 Чечелівський район:

Новости Днепра про На випадок блекауту: де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси)

Центральний район:

Новости Днепра про На випадок блекауту: де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси)

Шевченківський район:

Новости Днепра про На випадок блекауту: де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси)

Зберігайте на телефон! 

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