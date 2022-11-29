На випадок блекауту: де у Дніпрі можна знайти пункти незламності (адреси)

Це місце, де містяни зможуть погрітися, зарядити телефон тощо під час тривалого відключення електроенергії чи тепла.
Пункти незламності функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно.
Міський голова Дніпра Борис Філатов опублікував список пунктів незламності по районах.
Амур-Нижньодніпровський район:
Індустріальний район:
Новокодацький район:
Самарський район:
Соборний район:
Чечелівський район:
Центральний район:
Шевченківський район:
Зберігайте на телефон!
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