Погиб под минометным обстрелом на востоке: Днепропетровщина прощается с защитником из Кривого Рога

До 24 февраля 2022 года мужчина работал на Полтавском горно-обогатительном комбинате, однако после полномасштабного вторжения принял решение взять в руки оружие и пойти на фронт. О смерти воина сообщили в Facebook исполкома Ингулецкого районного совета.
Андрей Александрович был командиром 2-го отделения 1-го стрелкового взвода 4-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона.
25 февраля уроженец Кривого Рога попал под минометный обстрел, во время которого и получил смертельное ранение.
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