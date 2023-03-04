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  • Погиб под минометным обстрелом на востоке: Днепропетровщина прощается с защитником из Кривого Рога

Погиб под минометным обстрелом на востоке: Днепропетровщина прощается с защитником из Кривого Рога

Сегодня 12:57
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Вблизи города Кременная в Северодонецком районе Луганской области погиб защитник из Днепропетровщины Андрей Козлов.

Новости Днепра про Погиб под минометным обстрелом на востоке: Днепропетровщина прощается с защитником из Кривого Рога

До 24 февраля 2022 года мужчина работал на Полтавском горно-обогатительном комбинате, однако после полномасштабного вторжения принял решение взять в руки оружие и пойти на фронт. О смерти воина сообщили в Facebook исполкома Ингулецкого районного совета.

Андрей Александрович был командиром 2-го отделения 1-го стрелкового взвода 4-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона.

25 февраля уроженец Кривого Рога попал под минометный обстрел, во время которого и получил смертельное ранение.

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