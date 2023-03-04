Загинув під мінометним обстрілом на сході: Дніпропетровщина прощається із захисником з Кривого Рогу

До 24 лютого 2022 року чоловік працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, проте після повномасштабного вторгення прийняв рішення взяти до рук зброю та піти на фронт. Про смерть воїна повідомили у Facebook виконкому Інгулецької районної ради.
Андрій Олександрович був командиром 2-го відділення 1-го стрілецького взводу 4-ї стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону.
25 лютого уродженець Кривого Рогу потрапив під мінометний обстріл, під час якого і отримав смертельне поранення.
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Анна Кравчук
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