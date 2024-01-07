Погода на 7 января: в Днепре ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Днем ожидается снег, который будет продолжать идти до самого конца дня и ближе к вечеру усилится. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 7 января:

Чем больше снега 7 января, тем благоприятнее будет год.

Ясное небо и яркая луна – к сильным морозам.

Звездное небо и иней на деревьях – к хорошему урожаю.

Если праздник выпал на новолуние, то будет неурожайный год.

За окном тепло – весна будет холодной.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: