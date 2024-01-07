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Погода на 7 января: в Днепре ожидается снег

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 7 января: в Днепре ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Днем ожидается снег, который будет продолжать идти до самого конца дня и ближе к вечеру усилится. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 7 января: 

  • Чем больше снега 7 января, тем благоприятнее будет год.
  • Ясное небо и яркая луна – к сильным морозам.
  • Звездное небо и иней на деревьях – к хорошему урожаю.
  • Если праздник выпал на новолуние, то будет неурожайный год.
  • За окном тепло – весна будет холодной.

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