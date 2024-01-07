Погода на 7 января: в Днепре ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Днем ожидается снег, который будет продолжать идти до самого конца дня и ближе к вечеру усилится. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 7 января:
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